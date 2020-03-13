Sağlık Bakanı Koca: "Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"
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Sağlık Bakanı Koca: "Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"dedi.

13.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:42
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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