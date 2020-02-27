Sağlık Bakanı Koca: "Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi ayrı üniteye aldık, yakın takip ediyoruz"

27.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızda Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi ayrı bir ünitede barındırıyoruz ve onları daha yakın takip ediyoruz" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Sahra Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Koca, İran üzerinden gelen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında olacaklarını bilerek gelmelerini söyledi.



Sınır kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vatandaşlarımızı 48 saat önlem alıp, sağlıklı olduklarını emin olduktan yine gerektiğinde bilim kurulunun önerisiyle ev ortamında da sağlık personelinin yakın takip etmesi şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz. Bu sebeple sınırda bugün oluşturduğumuz sahra hastanesi ve ünitelerini yerinde görmek, var olan bir eksiklik varsa bunu gidermek amacıyla bugün geldik. Sahra Hastanesi ve ünitelerini ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla belli bir mesafede iletişim içinde olduk" dedi.



"Soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişiyi hastane ortamında gözetim altına aldık"



Bu süreçte özellikle 60 kişiyi Gürbulak Sınır Kapısı'nda aldıklarını ve takip ettiklerini ifade eden Bakan Koca, "60 vatandaşımız içinde sağlık belirtisi olarak soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık, bunun dışındaki vatandaşlarımızda Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi ayrı bir ünitede barındırıyoruz ve onları daha yakın takip ediyoruz" diye konuştu.



"İran'da olan vatandaşlarımız sınırı zorlamasın"



Bakan Koca, "Evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, kişisel hijyen ve el yıkama dahil olma üzere yakın temasın olamaması gerektiğini, bu dönemde bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmelerini, buna göre gelme noktasında bir irade içinde olmalarını bilmelerini gerektiğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Doğubayazıt Hastanesi'nde bulunan vatandaşlarımızın hiçbirinin 38'i geçen bir ateş bulgusu yok"



Riskli gördükleri, sağlık sorunu şüphesi tespit ettikleri kişileri Doğubayazıt Hastanesi'ne aldıklarını kaydeden Bakan Koca, "Bugün ilave ettiğimiz 3 kişi ile 18 vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın hiçbirinin 38'i geçen bir ateş bulgusu yok. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi yakınmaları var. biz hassasiyet gösterip daha yakın takip etmek istiyoruz. Burada şuan 37 arkadaşımız aktif çalışıyor. 24 tane ambulansımız var, kapasitemiz birkaç saat içerisinde 120-130 kişiye çıkmış olacak. Akşama kadar 200-220'ye kadar çıkmış olabilir. Biz burada emin olduktan sonra geri planda hastane veya gözetim altına almak için bir çaba içindeyiz. Gelen vatandaşımız burada 14 günlük bir süre içinde takip ediyor olacağımızı ve bunu düşünerek gelmesini söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne 2 arkadaşımız gitti. sürekli iletişim içindeyiz. Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiklerinden daha ötesini yaptık. Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz bunu 1 ay oldu bütün yolculara uyguluyoruz. Burada ki alan geniş bir alan, gelen vatandaşlarımızı düşünerek kapasiteyi artırabiliriz. Tedbirli olup gelen vatandaşlarımızı yakın takip ederek özellikle bu dönemi hassasiyetle götürmekten yanayız. Sınırın dışında 80 kişiye yakın vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu akışı sağladıkça almayı planlıyoruz dolayısıyla gelecek olan vatandaşımızda hem kendileri için hem ülkemiz için bu tedbirlerin alındığını ve bu çerçevede bunları yapmak zorunda olduğumuzu bilmelerini özellikle ifade etmek istiyorum" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA