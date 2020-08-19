Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı...
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Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı...

Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca:
19.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:45

Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum."

Kaynak: AA

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