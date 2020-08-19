Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı... Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum." Kaynak: AA