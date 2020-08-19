Sağlık Bakanı Koca: "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk...
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Sağlık Bakanı Koca: "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk...

Sağlık Bakanı Koca: "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7."

Sağlık Bakanı Koca:
19.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:23

Sağlık Bakanı Koca: "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7."

Kaynak: AA

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