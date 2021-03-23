Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

23.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:53
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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