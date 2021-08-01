Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi.

Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." sözlerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı - Haberler
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