Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi

07.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:26
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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