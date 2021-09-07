Sağlık Bakanı Koca: "Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi"
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Sağlık Bakanı Koca: "Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi"

Sağlık Bakanı Koca: 'Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75'in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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