Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
10.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:40
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü