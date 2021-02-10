Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."

10.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:40
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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