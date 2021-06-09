Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...

Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya... - Haberler
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