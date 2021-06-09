Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan