Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler.

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler." Kaynak: AA