Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı anlaşmalarına ilişkin bilgi verdi
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı anlaşmalarına ilişkin bilgi verdi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı anlaşmalarına ilişkin bilgi verdi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

"Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı"

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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