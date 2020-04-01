Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans...
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.
01.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:40
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA