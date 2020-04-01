Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans... Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı Kaynak: AA