Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş