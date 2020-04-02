Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı.
02.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:46
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum"
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Kaynak: AA