Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Destici'ye teşekkür etti
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Destici'ye teşekkür etti

15.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:18
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Destici'ye teşekkür etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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