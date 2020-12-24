Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."
24.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:11
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal