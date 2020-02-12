Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
12.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
Kaynak: AA