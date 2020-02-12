Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti
Haberler » Politika » Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti - Haberler

Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

12.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:14
Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler