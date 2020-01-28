28.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:54

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu."

Kaynak: AA