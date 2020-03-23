Sağlık Bakanı Koca koronavirüsle mücadeleye ilişkin son durumu açıkladı: (1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır." dedi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçtiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz." ifadelerini kullandı. İlk hastanın temas çevresinden başlayarak bu titizliği sonraki vakalar için de katı şekilde uyguladıklarını belirten Koca, "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık, sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyüklere dışarı çıkmama çağrısı

Koca, dün itibariyle toplam test sayısının 20 bin 345, tanı sayısının 1236, kaybedilen hasta sayısının 30 olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlardaydı ve Kovid-19'a eşlik eden başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil, ileri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerimizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önümüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz."

Koca, bugünlerde yaşlılara yönelik hassasiyetin sadece kendi evlatlarının hassasiyeti olmadığını, toplumun tamamının bu konuda gayret gösterdiğini dile getirdi.

"Felaket tellallarına prim vermiyoruz"

Koronavirüse karşı verdikleri mücadelenin dünyadaki benzerlerinden baştan beri çok farklı olduğunu önceden söylediğine dikkati çeken Koca şöyle devam etti:

"Şimdilerde ortaya çıkan ve gurur duyacağımız bir gerçek daha var koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar sorumluluk alıyor, kültür ve iş dünyası, bilim insanları bu mücadelenin aktörleri haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru kanallardan alma ve aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallığı yapan kimilerine de yine toplum olarak prim vermiyoruz. Zamanımızı mümkün olduğu kadar evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor. Mücadelemiz, endişe baskısından, karartılı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Bu böyledir. Hayatı korumanın yolu korkuya teslim olmak değil hayata bağlılıktır." şeklinde konuştu.

Koca, kadınların tedbirler konusunda adeta ikna kahramanları olduğunu, çocukların ise bu mücadelede büyüklerine ve çevrelerine karşı tüm kozlarını kullandığını aktardı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarının altını çizen Koca, şunları söyledi:

"Bir diğer haberin ise insan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisi ile Hazine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte çalışan Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

"Bütün malzemeler sağlanmaktadır"

Koca, sağlık çalışanalarının maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğuna yönelik iddiaların gündeme getirildiğini ifade etti.

Bu iddianın, "küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirilmesi" olduğunu anlatan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize, bütün malzemeler sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Konu açılmışken özenle belirtmek istiyorum. Yoğun talebi, küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam edecektir. İhracatları, bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu bir dönemde özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Bu çerçevede hem MASAK hem de İçişleri Bakanlığımız, KOM, devrede. Önceki gün bu anlamada üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu baskınlar sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 tane firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayan, farklı yapmak isteyenlere de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımıza da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum.

Koca, MASAK'ın ayrıca bu dönemi istismar etmek isteyenlerle ilgili devrede olduğunu bildirdi.

"Hızlı kitler devreye giriyor"

Tanı ve tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerinin olduğunu açıklayan Koca, şunları kaydetti:

"Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle ilave olarak Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi ve ve hızla devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı özellikle tarama amaçlı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA