Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim"
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."
Bakan Koca: "(Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı."
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim.
Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Toplam hasta sayımız 98 olmuştur."
Kaynak: AA
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