Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim"
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fahrettin koca, Dünya

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim"

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."

18.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:19
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."


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Kaynak: Euronews.com

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