Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı: (2)
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fahrettin koca, Türkiye, Politika

Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye sağduyulu politika izledi.

23.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:26
Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadeleye (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek verdiklerini belirten Koca, "Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda herhangi bir kısıtlamaya gitmeden, hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı, bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Koca, aşı enstitüsünün çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Bu enstitü, bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse bütün merkezlerin desteklenmesi ve bu desteklenme ile kim ne kadar bu işi daha önde götürebilir durumda olursa geri plandaki desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar üzerine gidebileceğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelenin çok geniş katılımı gerektiren bir mücadele olduğuna dikkati çekerek, bu mücadelenin sadece Sağlık Bakanlığının işbirliği içinde olduğu bakanlıkların, devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele olmadığını vurguladı.

Bu mücadelenin sorumluluk duygusunun tüm enerjiye dönüşeceği bir mücadele olması gerektiğine işaret eden Koca, "Biz belirttiğim yaklaşımla Türkiye'nin insan kaynağından daha da fazla yararlanacağız. Her türlü bilimsel disiplini devreye sokacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yekvücut olmuş toplumun enerjisini hedef alan yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Türkiye'nin aldığı tedbirlerin bazı ülkelerin aldığı tedbirlerle kıyaslandığını dile getirerek, bu kıyaslamanın pek rasyonel olmadığını söyledi.

" Biz felaket senaryolarının kolayca alt üst edebileceği bir toplum değiliz"

Türkiye'nin, kendisini çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandığını ve sağduyulu bir politika izlediğini vurgulayan Koca, "Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Paniğe yol açarak hastalığın yayılmasına neden olacak strateji ve uygulamalardan uzak durdu, risk alanını daralttı. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Biz mücadeleye hem aklını hem yüreğini koyan insanlarız. Biz insanın yüce değerine inanan bir toplumuz. Bizim için can sadece onu taşıyan insan değil, diğer tüm fertleri için kutsaldır. Biz felaket senaryolarının kolayca alt üst edebileceği bir toplum değiliz, hiç olmadık. Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz. Biz bir günün iki haftanın değil, günün sonunun ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi günün değil hayatın hesabını yapmanın zamanıdır, tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır. Şimdi şu sözlerime büyük bir dikkat gösterileceğini umuyorum.

Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz, mümkün olduğunca az temas kuruyoruz, hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız? Bu tek tek şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. Tek tek yaptıklarımızı 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu tek tek hep birlikte, yalnız değiliz hep birlikteyiz. Bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim ve her ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. Özellikle dün başlattığımız en güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım 'Hayat eve sığar'."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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