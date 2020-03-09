Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum...
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor.
09.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:48
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor."
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Kaynak: AA