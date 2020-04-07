Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı. Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi. Kaynak: AA