Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.
07.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:46
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı
Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.
Kaynak: AA