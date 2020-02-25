Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine...
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."
25.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:48
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."
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Kaynak: AA