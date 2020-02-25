Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine...

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."

25.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:48
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " ( tespit kiti) 'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."

Kaynak: AA

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