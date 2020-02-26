Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."
Haberler » Güncel » Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu." - Haber

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.

26.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:32
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " ( tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler