Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.
26.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:32
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."
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Kaynak: AA