Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." Kaynak: AA