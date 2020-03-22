Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.
22.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:16
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."
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Kaynak: AA