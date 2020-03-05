Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan...

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.

05.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:40
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "() Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı."

Kaynak: AA

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