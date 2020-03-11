Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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