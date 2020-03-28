Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınındaki son durumu açıkladı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:

"Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16."

Kaynak: AA