Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı"
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı.

Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı'
29.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:59

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi."

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı'

Kaynak: AA

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