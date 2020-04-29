Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı" Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA