Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu... Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"

Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum" Kaynak: AA