Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu...
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"
09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA