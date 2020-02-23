Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı
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BBC

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran-Türkiye arasındaki üç sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

23.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:40
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı , nedeniyle ile sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Koca düzenlediği basın toplantısında, İran-Türkiye arasındaki kara ve demiryolu geçişlerinin durdurulduğunu ve İran'dan gelen uluslararası uçuşların da tek taraflı olarak durdurulduğunu aktardı.

Koca, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar tek taraflı durduruldu" dedi.

Koca, Türkiye ile Azerbaycan Nahcıvan Özerk Yönetimi arasındaki sınır kapısının da tedbiren kapatıldığını belirtti.

Ayrıntılar birazdan...

BBC
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