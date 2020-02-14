Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti"
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti"

Zekai Tahir Burak Hastanesi binası ve tabelası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret sonrası açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde...

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:05
Sağlık Bakanı Koca:

Zekai Tahir Burak Hastanesi binası ve tabelası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret sonrası açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti"
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