Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.
02.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:44
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
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Kaynak: AA