Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
Haberler » Güncel » Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." - Haber

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.

02.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:44
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "() Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler