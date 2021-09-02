Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecinde yüz yüze eğitime değinirken, "Öğretmenlerimiz, şu an yüzde 92,5 oranında korunabilir noktaya gelmiş durumdadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecinde yüz yüze eğitime değinirken, "Öğretmenlerimiz, şu an yüzde 92,5 oranında korunabilir noktaya gelmiş durumdadır." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "12 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olmayanlara aşılamanın açılıp açılmadığına" ilişkin soru üzerine aşılamanın tercihe bağlı olarak açılacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin yurtlardaki odalarında aşılı ya da aşısız olarak ayrılmasına yönelik bir karar alınıp alınmadığı sorusunu yanıtlayan Koca, "Yurtlarda en az bir öğrenciden fazla kişinin kaldığı odalarda aşılı birinin olmamasının nasıl karşılanacağını takdirlerinize bırakıyorum. Yani 1 kişiden fazla odalarda kalınma durumunda aşının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum." cevabını verdi.

"Velilerimiz tedirgin olmasınlar"

Aşı yaptıran öğretmen ve öğrencilerin ne kadar olduğu, PCR testi ve aşı yaptırmak istemeyen öğretmenlerin durumuna yönelik soruları cevaplayan Koca, aşılanmayan kişilerin okula alınmama gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

Öğretmenlerin aşılanma oranı hakkında bilgi veren Koca, şöyle devam etti:

"(Öğretmenlerin) Aşılanmamayı çok düşüneceklerini düşünmek istemiyoruz. Şu an en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanlarda yüzde 88, iki doz aşısını tamamlamış olanlarda da yüzde 75'i buldu. Bunun dışında yüzde 4,4 oranında son 6 ay içerisinde hastalığını geçiren kişiler var. Bu ilk 6 ay içerisinde PCR zorunlu olmayacak anlamına gelir. Dolayısıyla yüzde 92,5 oranı demektir. Yani yüzde 100'e yüzde 7,5 kalmış. Ben bunun giderek azalacağını düşünüyorum. Bunun yüzde 95 ve üzerinde olacağını düşünüyorum. Velilerimiz tedirgin olmasınlar ama velilerimiz de üzerine düşeni sorumluluğu yapma noktasında en az öğretmenlerimiz kadar sorumluluk taşıyor olmalılar. Öğretmenlerimiz, şu an yüzde 92,5 oranında korunabilir noktaya gelmiş durumdadır. Velilerimizin aşılanmama durumu öğrenciyle, çocuklarımızla temas ettikleri için daha büyük risk oluşturacaktır. Biz orada aşı veya PCR testi zorunluluğu getirmedik ama velilerimizin bu sorumluluğu evlatları için alacağını umuyoruz ve bekliyoruz."

Yurt dışında aşısını olanların e-Nabız sistemine nasıl entegre edileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, birçok ülkeyle irtibat halinde olduklarını, dolayısıyla aşının tanınabilirliğinde sorun olmayacağını düşündüklerini ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4) - Haberler
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