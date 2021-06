Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere karantina uyguluyoruz, 14 gün olarak. 1 Temmuz itibariyle bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere karantina uyguluyoruz, 14 gün olarak. 1 Temmuz itibariyle bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Delta varyantıyla ilgili soru üzerine Koca, Delta Plus'ın Türkiye'de daha tespit edilmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşıların erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte ikinci dozla delta varyantında daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. 18 yaşa kadar olan vatandaşımızın hızla en az bir kez aşılanmasını sağlamak birinci şartımız. Gelebilecek aşıda sorun olmadığını gördüğümüzde hızla ikinci aşılarını da vatandaşımızın bir an önce yapmak, bu virüsün delta varyantına karşı etkinliğinin hızla sağlanmasını oluşturmak istiyoruz."

"Şu ana kadar kaç doz aşının sevkiyatı tamamlandı?" sorusu üzerine Koca, en geç nisan sonuna kadar 100 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerektiğini ancak şu ana kadar gelen aşı miktarının 34 milyon olduğunu söyledi.

BioNTech için mart sonuna kadar 4,5 milyon dozun teslim edilmesine ilişkin 27 Aralık'ta anlaşma yapıldığını anımsatan Koca, bu aşıların belirtilen tarihte geldiğini kaydetti. Sonrasında haziranda 30 milyon doz aşının gelmesine ilişkin sözleşme yapıldığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşımız gelmiş oldu. Pazartesi ve salı günü de 5 milyona yakın daha gelmiş olacak. Yani 25 milyon. Belki 30 milyona tamamlanması temmuzun ilk 3, 4 günü içinde olabilir. Şu ana kadar gelen ilk 4,5 milyon ile birlikte 24,5 milyon oldu. Devamının da bir sonraki hafta tamamlanacağını söyleyebilirim. Bu anlamda ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim."

BionTech Üst Yöneticisi Uğur Şahin'e, 30 milyon doz tamamlandıktan sonra aşı gündeminden çıkmak, daha çok üretim ve Ar-Ge dahil olmak üzere başka konuları konuşmak üzere Türkiye'ye gelmesinin sağlıklı olacağını söylediğini belirten Koca, bu çerçevede Şahin'in de Kurban Bayramı'ndan sonra gelebileceğini söyledi.

Koca, ayrıca 200 bin kişilik 400 bin doz Sputnik V aşısının da geldiğini, testlerin yapıldığını bildirdi.

"Rapel dozla ilgili klinik çalışmada son durum nedir?" sorusuna, Koca, "Rapel dozla ilgili bu çalışma Etik Kurul onayından geçti, başladı. Şehir hastanemizde özellikle 6. ayından gün almış olan Sinovac aşısı yapılmış olan kişilerin immün yanıtıyla birlikte Sinovac, BioNTech ve TURKOVAK aşımızı yapmak üzere bir çalışma başlatıldı. Buradaki etkinliğe göre bununla ilgili paylaşmış, ona göre de yol almış olacağız." yanıtını verdi.

"Sinovac ve BioNTech ikinci dozu olanlarda hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları nedir?" sorusu üzerine Koca, "Aşıların etkisi, koruyuculuğu, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefatlarla ilgili bir hazırlık yapıldı. Yayına hazır hale getirilme noktasına gelmiş oldu ama özellikle yaş, ek hastalık arttıkça koruyuculuğun giderek azaldığını görüyoruz. Genç yaş grubunda, ek hastalığı olmayan kişilerde bu koruyuculuğun daha yüksek olduğunu çok rahat söyleyebilirim." dedi.

-"Belki bazı ülkelerde yasak koymak gerekebilir"

Koca, bir gazetecinin Hindistan varyantına ilişkin vakaların görülmesinin ardından bazı ülkelerden gelenlere test ve karantina şartı getirildiğini anımsatarak "Şu anda delta varyantı oldukça yaygın. Özellikle Rusya gibi Türkiye'nin yaklaşık bir sezonda 5 milyon turist beklediği bir ülkede de son iki haftada vakaların yüzde 90'nını oluşturduğu açıklandı. Rusya özelinden giderek, daha da geniş görerek bu ülkelere karşı herhangi bir tedbir düşünülüyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu an Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi hatta Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere karantinayı 14 gün olarak uyguluyoruz. Zannediyorum 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir. Biz yurt dışından gelenlere, Rusya'dan gelenler dahil olmak üzere son 48 saatte antijen, 72 saatte PCR mutlak istiyoruz. Bunun dışında özellikle yurt dışından gelenlerle ilgili yaygın bir şekilde örneklem yöntemiyle PCR çalışıyoruz. Bunu, bu süreçte daha da artırmaya çalışıyoruz. Geldiği ülkeden bize gösterilen PCR ve antijen sonucu dışında bizim örneklem yöntemiyle yaygın yaptığımız testlerde bir artış, kötüye doğru oranların arttığını hissettiğimizde de zaten o anlamda gereği yapılmış olur. Bu konuda da hassas ve titiz çalışmaya devam ediyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık