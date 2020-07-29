Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
29.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, hastalığın kişileri aşan etkisi üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirterek, ülkenin herhangi bir şehrinde tehdit edici düzeydeki vaka artışının okulunu özleyen çocuk için endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son günlerdeki, "Eylül, ikinci dalga başlangıcı" yönündeki uyarısının ekonomiler açısından büyük risk olduğunu ifade eden Koca, yatan hasta sayının artmasının şu anda hizmet verilebilen diğer hastalar için arzu edilmeyen sonuç olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadelenin bir ülkenin bütün insanlarının katılımıyla gerçekleşeceğine dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Bunun bilincinde olan halkımıza minnet borçluyuz. Çünkü halkımız tedbirlere uyarak, ekonomiden eğitime, üretimden hizmet sektörüne tüm alanlarda ülkemizin iyiliğine katkıda bulunduğunu yakınen idrak ediyor. Kovid-19 hali hazırda önümüzde duran tedbirlerle gücü kırılacak engeldir. Salgınla mücadelede daha istekli, daha kararlı olmalıyız. Güven duygusuna sahip olacağımız bir sosyal hayat başta olmak üzere mücadele sebeplerimiz gün geçtikçe artıyor."

"Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır"

Mücadelenin bir süre olduğunu ve bölgelere göre değişen tedbirlerle yürütüldüğünü belirten Koca, şehirler bazında gerekli kararları, gereken her durumda alan valilerin başkanlık ettiği il hıfzıssıhha kurulları olduğunu söyledi.

Bu kurulların gelişmelere göre radikal önlemler alma yetkisine sahip olduğuna işaret eden Koca, ciddi artışların görüldüğü illerde söz konusu radikal önlemleri bakanlık olarak son derece isabetli bulduklarını kaydetti.

Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki bazı illerde kararlardan önemli sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Koca, bu kurullarda alınan kararların uygulamalarını denetleme yetkisine sahip İçişleri Bakanlığına çalışmaları için teşekkür etti.

Son günlerde medyada ve sosyal medyada bazı ilginç iddiaların yer aldığını ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Bunlardan biri, test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı, yüzde 90'ın üzerindedir. Ayrıca bir Amerikan ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca da soruşturulmaktadır. Bir diğer konu ise bakanlığımızda bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişiklikleridir. Bunları aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır. Bazı görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur."

Bilim Kurulunun günlük koronavirüs tablosunda bazı veri açıklamaları için başlık ve adlandırma değişikliğine gitme konusunu ele aldığını belirten Koca, bunun amacının uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanması olduğunu vurguladı.

Koca, "Hasta tablomuzda yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastalarımız yerine, entübe edilmiş veya henüz entübe edilmemiş de olsa kan oksijen düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz. Ayrıca hastalarımıza kritik eşik olan zatürre oranını da bundan böyle düzenli paylaşacağız." bilgisini verdi.

Bayramda "maske, mesafe, temizlik" kuralından ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizen Koca, "Eski bayramlara dönebilmek için özveride bulunalım. Şahsım, bakanlığımda görevli arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımız adına bayramınızı kutluyorum." dedi.

"Bu dönemin halen devam ettiğini düşünelim"

Koca, bir gazetecinin, Kovid-19 salgınında 2'nci dalgaya yönelik söylem ve ifadeleri hatırlatması üzerine, dünyada 2. dalga beklentisinin olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Dünyanın özellikle influenzanın devreye girmesiyle bunun hem koronayla karıştırılması hem de üst üste gelmesiyle farklı, daha etkili ve yoğun bakım hastane yükü ve vefat edenlerin oranlarının artışıyla sonuçlanabilecek bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Giderek bazı ülkelerde vaka sayılarının daha da arttığının görüldüğünü ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Dünyanın beklediği bu 2'nci dalga ve influenza ile birlikte farklılaşabilecek olan durum. Bizim şu günlerde bu döneme daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. O nedenle de şu dönemde bu günleri çok iyi değerlendirme, olabildiğince bu salgını ve yayılımı önleme çabası gayreti içinde olmalıyız. Kontrollü sosyal hayat adını verdiğimiz ve sadece mesafe, maske ve el temizliğiyle orantılı kuralları olan ve bunları yerine getirdiğimizde sonuç alabileceğimiz bir tedbirden bahsediyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarımızdan, 83 milyondan isteğimiz bu dönemin bittiğine inanmayalım, bu dönemin halen devam ettiğini düşünelim. Risklerin halen devam ettiğinden emin olalım.

Her gün açıklanan rakamlarda yoğun bakıma giren veya ağır hastaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Her ne kadar bu dönemde vefat sayılarımız düşüyor ise de tedavinin etkinliği, özellikle sağlık alt yapımızın güçlülüğü, sağlık personelimizin bu noktadaki tecrübesi ve pratiğiyle vefat oranlarımızın dünyaya göre düştüğünü biliyoruz. Ama hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, entübe olan hastalarımızda da bir artış olduğunu görüyoruz. Onun için riskin geçmediğini, kurallara mutlak uyulması gerektiğini söylemek istiyoruz."

Koca, Kurban Bayramı'nın bu anlamda son derece önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günler, bu salgını daha da artıran değil, ramazanda olduğu gibi gönüllü tedbirlerin devreye girdiği ve sonuç aldığı bir bayram olmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin şu an ikinci bir dalga içinde olduğunun söylenemeyeceğini vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde de valilerimizin başkanı olduğu hıfzıssıhha kurulları gerektiğinde radikal önlemleri alma konusunda zaten yetkili. Bu anlamda da vatandaşımızla iyi iletişimde bulunarak, bölgesel tedbirleri her zaman alabilirler ve almalıyız."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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