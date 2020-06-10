Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
10.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, salgın döneminde gençlerin, hastalık belirtisi göstermeden virüsü yayma potansiyeli taşıması nedeniyle günlerini evde geçirdiğini belirtti.

Genç ve güçlü olmanın, güçlü olmayan kişileri koruyucu olmayı gerektirdiğini vurgulayan Koca, gençlere, "Güç de mesuliyet de artık sizde. Bugünlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Bunu bilmenizi rica ediyorum." diye seslendi.

Koca, yaşlıların evde kaldıkları günler boyunca riskten uzak kaldığını belirterek şimdi serbestlik olmasının, riskin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini; riskin devam ettiğini vurguladı.

65 yaş ve üstü vatandaşların, günde 10 saatlik serbest zaman hakkını ihtiyatlı kullanabileceğine işaret eden Koca, "Sizden istirhamım, evde geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir sınav verdiğini, şimdi bu sınavın finaline hazırlanılması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Tedbirler konusunu... Bunları layıkıyla uygulamakta her ne kadar bazı sorunlar yaşasak da iyi çalıştık. Bugün sahip olduğumuz bilgiye, tecrübeye, alışkanlıklara kısıt döneminde sahip değildik. Şimdi ise hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Salgınla mücadelede adeta pasif mücadele günlerinden, kontrollü sosyal hayat ilkelerine uyarak aktif mücadele günlerine geçtik. Mücadeleyi evlerimizden çıkıp ekonomik, sosyal, kültürel hayata katılarak, işimize dönerek vermeye başladık. Aktif mücadelede iki koruyucu silahımız var. Bunlardan ilki koronavirüs maskesidir, ikincisi koronavirüs riskine 1,5 metre mesafedir. Bu iki tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir."

Bakan Koca, el temizliğinin önemine de dikkati çekerek, virüsün bazı yüzeylerde bir müddet canlı kalabildiğini, yüzeylere temas sonrası elin ağza veya burna dokunulması durumunda bulaşmanın olduğunu söyledi.

"Bu teşekkürü çok görmeyin"

Koronavirüse karşı etkili bir ilaç ya da aşının henüz bulunmadığını, ancak ilaç gibi etkili tedbirlerin olduğunu belirten Koca, ev dışındaki her ortamda virüsten korunmanın yolunun tedbir olduğunu vurguladı.

Koca, Türkiye'nin geride kalan dönemi, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığını dile getirerek, uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kalkmasının nedeninin, sağlanan başarı olduğunu kaydetti.

Kısıtlamaların kalkmasının güvencesinin ise vatandaşların tedbirlere yüksek uyum göstereceği inancı olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Başta pandemi hastanelerinde çalışanlar olmak üzere, tüm hekim arkadaşlarım, kıymetli hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, salgınla mücadelenin tüm mensupları şimdi sizden iyi haberler bekliyorlar. Onlar için maske, mesafe kuralına, tedbirlere uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur. Bu teşekkürü çok görmeyin. Sizleri bugünlere hazırlamak için hayatlarını feda eden dünya çapında önemli bilim insanlarımız ve hocalarımız, hatıraları halen çok canlı olan hekimlerimiz, hemşirelerimiz olduğunu unutmayın. Beş bine yakın insanımızın bu salgın sebebiyle aramızdan ayrıldığını hatırlayın. Tedbirlere uyum, kayıplara saygımızın da bir gereğidir. Normale dönüş sürecinde gözümü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım."

"Kontrollü sosyal hayat" vurgusu

Bakan Koca, 10 gün önce başlayan normalleşme sürecinin, sağlık alanı başta olmak üzere, çok geniş bir alanı içeren, büyük önem arz eden bir süreç olduğunu kaydetti.

Dünya çapındaki salgının, ölüm kalım endişesiyle insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadığına; üretime, ticarete, ekonomiye, eğitime, kültür hayatına ve tüm hayata darbe vurduğuna dikkati çeken Koca, Türkiye'nin bu süreci en az hasarla yaşayan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Koca, tedbirlere uymanın, normalleşme sürecini kurallara uyarak geçirmenin öneminin bu bakımdan da büyük olduğunu vurgulayarak "Tedbirlere uymak şimdi devletimize, milletimize karşı da birer ödevdir. Normale dönüşün geri dönüşsüz olmasını sağlarsak daha mutlu bir ülke olacağız." dedi.

Kontrollü sosyal hayatın önemine işaret eden Bakan Koca, bu hayat tarzından taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Son vakayı görmek için..."

Normalleşme sürecinde kılavuzun, "riskin devam ettiği gerçeği" olduğunu belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek, tedbirlere uyumla mümkündür." dedi.

Bakan Koca, gelecek hafta 6 ayı geride kalan salgının dünya genelindeki seyrini, Dünya Sağlık Örgütünden aldığı verilerle anlatacağını ve genel bir değerlendirme yapacağını aktardı.

Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Pandemi döneminde yurt dışından gelenlere test yapılacak mı, bir karantina söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada özellikle bu normalleşme döneminde uçuşlarla ilgili çok büyük tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Özellikle hava yolu şirketleri, ülkeler boyutuyla bu uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa ülkeleri de şu an bu anlamda herhangi bir testi önermiyor ve yapmıyor. Türkiye'de özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde oteller dahil olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yoğun çalışarak, oralardaki yerleşim yerlerini sertifikalandırarak ve nasıl hareket edilmesi gerektiği, yani restoranlar, çalışanların çalışma şekilleri dahil olmak üzere bu anlamda bütün detayları belirlemiş olduk. Burada biz, Avrupa'dan farklı olarak şunu yapmak istiyoruz, yurt dışından gelen bütün vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın dolayısıyla ateşlerine bakılmış olacak. Biz, herhangi bir semptomu olup olmadığını da bilmek istiyoruz. Eğer hastalık bulgusu varsa, ateş yüksekliği söz konusu ise en ufak bir şüphemiz olması durumunda biz gerektiğinde hastanede tedavisini planlıyor olacağız."

"Test yapmak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ülkelerin salgın durumunu göz önüne alarak hangi takvimle uçuş izinleri verileceğini belirlediklerini aktaran Koca, bütün ülkelerle görüşülerek takvimlerde mutabık kalınmaya çalışıldığını kaydetti.

Koca, uçuşların yapıldığı dönemde ülkelerdeki vaka durumunun ne olduğunu bilmek ve test yapmak istediklerini dile getirerek "Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde, bunu tekrar değerlendireceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika Manşet

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