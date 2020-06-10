Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
10.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'e düştü. Bu dönem içinde bu yaş grubunda, hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, herkesi sağlık dilekleriyle selamlayarak başlayan Koca, "Haftalar boyunca kendilerini salgından korumaya çalışan büyüklerimizi, başkalarını korumak için evde kalan gençlerimizi, çocuklarımızı, tedbirlerle tehlikenin önüne set çekme mücadelesi veren insanlarımızı selamlıyorum. Hekimlerimize, hemşirelerimize, bütün sağlık personelimize, riskleri göze alarak verdikleri özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. En yakın çalışma arkadaşlarım içinde yer alan ve bizlerle gece gündüz mesai yapan Bakanlık görevlilerimize, sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca, salgının seyrini günbegün takip eden il sağlık müdürlüklerini ve 81 ilde hastalığın izini süren filyasyon ekiplerini de gelinen nokta için kutladığını söyledi.

"Salgınla mücadelede 83 milyon, birlikte sahip olduğumuz başarı, temeli bugüne kadar gerçekleştirilmiş büyük sağlık yatırımları olan vizyoner bir liderlikten güç alan bir başarıdır." değerlendirmesinde bulunan Bakan Koca, devletin, salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağladığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, devletin bütün kurumlarına ve kabine üyelerine saygı ve teşekkürlerini sunan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Teşekkürlerimizin arzı, uzun sürer. Bu duyguların en isabetli ve güzel ifadelerini bulmaksa şu an için kolay değildir. Fakat son derece önemli bir nokta var. Sizlere teşekkürlerim, tam bir zaferle sona ermiş, mutlak surette kazanılmış bir mücadelenin teşekkürü değildir. Bu teşekkürler, neticesi kuvvetle öngörülen bir savaşta, birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

Bildiğiniz gibi ülkemiz koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtları, bu kısıtların yerini, tedbirlere tam uyumun alacağı inancıyla büyük oranda kaldırdı.

Cumhurbaşkanımız, önlemlerin ve yeni durumun değerlendirilmesi sonucu alınan kararları dünkü kabine toplantısının ardından açıkladı. Bu açıklamada üzerinde durulan şart, 'koronavirüs musibetinin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske-mesafe-temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz' şartıdır."

"Tedbir tamsa, korkuya mahal yoktur"

Bakan Koca, bugüne kadar sokağa kısıtlı şekilde çıkabilen 65 yaş üstündekilerin artık haftanın her günü, sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini anımsatarak, "Bu grubun bugüne kadar evde kalmasının sebebi, Kovid-19 hastalığına karşı ciddi bir dezavantaja sahip olmalarıdır. Dolayısıyla kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı, dezavantajın ortadan kalkması değildir." uyarısında bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 65 yaş üstü, vücut direncinin düşüklüğü ve kronik hastalıklar sebebiyle Kovid-19'a karşı zayıftır. 65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'e düştü. Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Bu bilgiler akılda tutulmalıdır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçlar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir. Tedbir tamsa, korkuya mahal yoktur.

Dünkü kabine toplantımızın akabinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altıyla ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu yaş grubu, başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan ama bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Kısıtlarla birlikte vaka sayımızın, kayıplarımızın etkileyici düzeyde azalması gençlerimizin ve büyüklerimizin fedakarlığına büyük oranda bağlıydı. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem de hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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