Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
03.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Geride bırakılan günlere kıyasla endişelerin azaldığını dile getiren Koca, salgının üstesinden gelineceğine duyulan inancın artması nedeniyle gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Ramazan ayı ve ardından açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bazı büyük sağlık yatırımlarının son hazırlıkları sebebiyle kamuoyunun karşısına daha az çıktığını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun, hekimlerimizin salgın konusundaki mesajlarını, uyarılarını size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım. Geldiğimiz noktada, başarımız konusunda toplum olarak güçlü bir inanca sahibiz. Bu inanç, günbegün, şeffaflık içinde paylaştığımız gelişmelerden, günlük vaka tablomuzdaki istikrarlı iyileşmeden, hayat düzenimizde arzu edilen yöndeki değişmeden kaynaklanıyor."

"Tedbir şart, tehdit devam etmektedir"

1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece girildiğini aktaran Bakan Koca, bu sürece "normalleşme süreci" denildiğini, dünyada devam eden salgın şartlarından en az etkilenecek Türkiye'de nihai sonuca ulaşılacak yeni bir hayat için planlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Bakan Koca, 6 Mayıs'ta yaptığı konuşmada salgınla mücadelede birinci dönemin tamamlandığını, ikinci döneme girildiğini ve bu dönemdeki başarının da bazı koşullara bağlı olduğu açıklamalarını hatırlatarak, "Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir şarttır, çünkü tehdit devam etmektedir." dedi.

1 Haziran gününden başlayan normalleşme sürecinde, Türkiye için başta sağlık alanı olmak üzere çok geniş bir alanı içeren ve çok büyük önem arz eden bir süreç olduğunun altını çizen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konunun önemini şu şekilde izah etmek mümkündür. Dünya çapındaki bu salgın, ölüm kalım endişesiyle insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadı. Üretime, ticarete, ekonomiye, eğitime, turizme, kültür hayatına ağır darbeler vurdu. Bu sebeple, dünyanın şu anki refah düzeyi 6 ay öncesinden çok geriye düşmüştür. Ülkemizse, bu süreci çok az hasarla yaşayan nadir ülkeler arasında olmakla birlikte şartlardan elbette etkilenmiştir. Salgınla mücadelede tedbirlere uymanın, normalleşme sürecini muntazam bir şekilde sürdürmenin önemi, sağlığımızın yanı sıra bu bakımdan da büyüktür."

"Tedbirlere uymak ülkenin refahını artırmaktır"

Bakan Koca, tedbirlere uymanın artık sadece sağlığı güvenceye almak, salgının önünü kesmek anlamına gelmekle kalmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uymak, aynı zamanda ülkemizin refahını artırmakla sorumlu kurumların, insanların önünü açmak anlamına geliyor. Tedbirlere uymak, sağlığımızı güvenceye almak yanında, yavaşlayan üretimin hızlanmasına destek anlamına geliyor. Eğitim şartlarının normalleşmesine imkan anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında, öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız."

Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen büyüklerin, gençlerin ve çocuklara karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Koca, "Bu grup nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonluk kısmını oluşturuyor. Özellikle yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmayalım"

Salgınla mücadelede devletin imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Koca, sağlık altyapısı hastaneler, yatak kapasitesi, yetişmiş hekimler ve bilim insanlarıyla, yönetim dirayetiyle dünyada bir örneği görülmemiş bir başarının elde edildiğine değindi.

"Tedbirlere uyarken, sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür. Tedbirlere uyum, kendimize, devletimize ve milletimize karşı bir ödevdir." diyen Koca, salgının en çetin günlerinde gösterilen başarının günlük vaka sayısının 1000 civarına düştüğü, hastalığın yayılma hızının kesildiği günlerde göstermenin zor olmadığına işaret etti.

Bakan Koca, bugünlerin de kendine özgü zorlukları bulunduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünlerin kendine özgü zorlukları şu üç zorluktur. Birinci zorluk, salgının sona erdiği inancıdır. Mücadelemizde karşılaşacağımız ikinci zorluk, tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır. Bize zorluk çıkaracak üçüncü husus, risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir. Bu üç zorluk bugünlerin sınavıdır. Bu sınavda başarılı olmalıyız. Normal şartlara dönmediğimizi ancak planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız."

Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Belli yaş grupları hariç, sokağa çıkma kısıtlamasının artık kaldırıldığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır. Salgına karşı koruyucu kalkanımız, bizi neredeyse dokunulmaz kılacak tedbirimiz bellidir. Evden çıktığımızda maskemizi mutlaka takacağız, karşılaştığımız veya bir arada olduğumuz insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız. ve el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz. Maske, yüzde 100 olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır. "

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama Haber
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 21:32:03. #1.15#
title