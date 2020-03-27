Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
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Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, yüzde 62-63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz.

27.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:06
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, yüzde 62-63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesindeki Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ifade ettiği hatırlatılarak, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu tavsiyeler doğrultusunda açıklama yapacak mı?" sorusu üzerine Koca, "Kendi takdirleri. Değerlendirmeleri olacaktır ama ne zaman olduğu konusunda net bir şey söylemem doğru olmaz." diye konuştu.

Spor camiasında da pozitif vakalar çıkmasına ilişkin soruya karşılık Koca, spor camiasında pozitif vakaların sayısının az olmadığını söyledi.

Temas ve izolasyonun olması gerektiği şekilde sağlanamaması durumunda birçok camiada birçok vatandaşın bu enfeksiyonu taşımasının mümkün hale geleceğini belirten Koca, bunun toplumun tüm kesimleri için geçerli olduğunu vurguladı. Koca, herkesin bu dönemde evde kendisini izole etme noktasında gayret ve hassasiyet içinde olmasını istedi.

Bakan Koca, "Sosyal izolasyon sağlanamadığı için mi bugün Bilim Kurulu farklı önerilerde bulundu Cumhurbaşkanımıza?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Virüsü yeni tanıyoruz ve virüsün ülkemizdeki seyrini de izlemiş oluyoruz. Dolayısıyla alınabilecek tedbirleri dinamik bir yapıyla erken dönemde aksiyon alma çabası içindeyiz. O nedenle bu gelişime göre daha fazla vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de tabii ki sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda benim herhangi bir detay vermem doğru olmaz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki değerlendirmesini yapar ve uygun görürlerse de kamuoyuyla paylaşmış olurlar."

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde vaka sayılarının iller bazında açıklanıp açıklanmayacağı sorusu üzerine Koca, illere ilişkin rakamları başından bu yana açıklamadıklarını hatırlattı. Koca, "Bir bölgenin enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden bir başka bölgeye geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık ama biz hangi bölgede hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz." dedi.

Çin'den getirilen ve hastalara verilen ilaçlara ilişkin ilk sonuçların sorulmasına karşılık Koca, "Daha erken bir dönem olduğunu Bilim Kuruluyla da konuştuk. Önümüzdeki günler değerlendirme açısından daha uygun olabileceği noktasına genel bir kanaatimiz var, zaten paylaşmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Solunum cihazlarının artan vaka sayıları karşısında yeterli olup olmadığı sorulan Koca, "Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, yüzde 62-63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz. Yerli üretim için de nisan sonu, mayıs 15'inde en geç teslim edilmek üzere de bir çalışmamız oldu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Koca, umreden gelemeyen 350 civarında vatandaşa yönelik soruyu yanıtlarken de "Umrede olan 350-362 kişi, bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışmanın durumuna göre zaten ne yapacağımız belli olursa sizlere de açıklamış oluruz." dedi.

Çin'den getirilen ithal kitlerin hata payının yüksek olduğu, bu nedenle ikinci ve üçüncü sevkiyatın yapılmayacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koca, şunları söyledi:

"Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen ve bizim o dönemde hasta için asla kullanmadığımız tanıda ama deneme amaçlı olarak sonucun değerlendirildiği kitlerdi. Onun devamını biz getirmedik, memnun kalmadık. Süreçte Bilim Kurulu antikorun daha önemli olduğunu ifade ettiler. Devamında bizim getirdiğimiz antikor kitiydi, ilk kit değildi, antijen değildi. Yani bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız hızlı tarama kiti antikor kiti, o bahsedilen antijen kiti değil. O baştan deneme amaçlı getirildi ama hasta için kullanılmadığını da söylemek istiyorum."

Özel sektör çalışanlarının halen kalabalık ortamlarda görev yapmasına yönelik soru üzerine de Koca, "Kamuda olduğu gibi eğer bu anlamda vardiya usulü ile ilgili bir yaklaşım tarzı olursa bilim kurulunun önerilerinin bir tanesiydi, bunun da uygun olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Anladığımız kadarıyla şehir karantinası olacak." sözleri üzerine Koca, "Ben daha öyle bir şey demedim." karşılığını verdi. Gazetecinin, "Büyükşehirlerde çalışmaya devam edenler var. Bu konuyla ilgili aslında dün de Çinli heyetle görüşüldü. Çinli heyetin önerisi var mıdır?" sorusu üzerine Koca, Çinli heyetle Bilim Kurulunun görüştüğünü anımsattı.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedaviyle ilgili yaklaşımlar paylaşıldı ve bu paylaşım önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Çin'in kendi özel şartları var ve oradaki virüsün yayılım farklılığı var. Bizim Türkiye olarak kendimize has, Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Dolayısıyla bu seyrine göre Bilim Kurulu dünyadaki örnekleri de görerek alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerini zaten yapmış oluyor. Bizim bu anlamdaki bugün önerilerimiz de sadece Çin değil, birçok ülkedeki uygulama ve Türkiye'deki bu salgının geldiği seyri değerlendirme ile ortaya çıkan öneriler."

(Bitti)

Kaynak: AA

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