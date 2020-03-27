Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimizde bu vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesindeki Bilim Kurulu Toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, Bilim Kurulunun hangi şehirlerle ilgili karantina kararı aldığına ilişkin soru üzerine, "Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olacak. Bununla ilgili benim detay vermem doğru olmaz. Şehirlerle ilgili durum daha çok kısıtlamalara yönelik olduğunu ifade ettim." yanıtını verdi.

Koronavirüs nedeniyle 33 yaşındaki sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi olayına da değinen Koca, şu bilgileri verdi:

"İlk gördüğümüz vakalardan bir aileden ve çalışanlarından bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurtdışı teması olan kişi genç, babası ve amcası 60 yaşın üzerinde olan kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarında tedavi edildi. O kişi kaynak olarak görüldü. Biz filyasyon dediğimiz bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik.

Ailede bu arada veya yakın çevresinde benzer yine yoğun bakım şartlarında tedavi olan bir üçüncü hasta daha oldu. Bir özel hastanede yoğun bakım hastası olarak tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için ilk enfekte olan ama genel durumu da iyi olan taşıyıcı olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için o sağlık çalışanımızla hayatını kaybeden temas ediyor."

Hayatını kaybeden sağlık çalışanının muhasebede çalışan 5-6 yaşından itibaren tedavisi devam eden immün yetmezliği ve direncinin düşük olduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:

"O temasla virüsü kapıyor. Ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı. Onun üzerine koronavirüs taşıyan birisiyle temas etmesi üzerine takip edildiği hastaneye gidiyor. Daha önce kronik hastalıkları nedeniyle takip edildiği bir başka özel hastaneye gidiyor. Orada 58-59 yaşında bir kişi ile temas ediyor. O kişi yoğun bakıma girmiş oldu ve o kişiyi de kaybettik."

Bulaştırıcılığı yapan kişinin hayatta olduğunu ve herhangi bir yoğun bakım sorununun olmadığını ifade eden Koca, "O virüsü taşıyan kişi immün direnci düşük olan yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilerle temas ettiğinde önemli ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle o kişinin temas ve temas ettiği kişilerin erken dönemde izolasyonu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapar"

Koca, temasın önleminin özellikle bulaşıcılık konusundaki önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Onun için diyoruz ki herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı. Temasını ona göre sağlıyor olmalı. Mümkün mertebe bu dönemde evde kendimizi izole ederek bu dönemi geçirelim istiyoruz. Çünkü herhangi ciddi bir klinik bulgunuz veya hastalık bulgunuz olmayabilir. Hafif geçiriyor olabilirsiniz gençler de genelde böyle görülüyor. İmmün yetmezliği olan, kronik hastalığı olan gençler içinde kötü sonuçların olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka kişinin hayatına biz sebep olmuş oluyoruz. Onun için herkesin bu noktada son derece kendisini izole ederek bir geçici yaşam dönemi sağlamasının çok önemli olduğunu bu örneklere görmüş oluyoruz."

Bakan Koca, hangi illerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya da, "Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz Özellikle bazı illerimizde bu vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, Bilim Kurulunun birtakım önerileri oldu. Bununla ilgili de alınabilecek bir tedbir varsa zaten devlet gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamdaki değerlendirme sonrası gerekli açıklamayı yapar." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA