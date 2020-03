Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ilgili, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini, bugün kaybedilen 17 kişiyle toplam toplam can kaybının 92'yi bulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ilgili, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini, bugün kaybedilen 17 kişiyle toplam toplam can kaybının 92'yi bulduğunu bildirdi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm dünyanın 1 Aralık 2019'dan öncesine dönme mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de de 10 Mart'tan bu yana hayatın değiştiğini aktaran Koca, "Kayıp sayısının binlerle ifade edildiği, hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Ama oradaki sonuçların umulmayacak kadar kısa sürelerde ortaya çıktığını akılda tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını, küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçtiğini, yurttaşını dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyacak sıkı tedbirleri aldığını vurgulayan Koca, "Dünya, virüsün henüz ortaya çıkmadığı güne artık dönemez. Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu, elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün en çok sosyal ortamda bulaştığına, temas kesildiğinde virüsün de önünün kesildiğine işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedbirler aslında basit fakat görünen o ki tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız. Bugün Bilim Kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur; en önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Bu yaklaşımın anlamı şu; sosyal hareketlilik en alt düzeye inmeli, sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır."

"En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi"

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bazı kapalı ortamlarda temas mesafesinin ne tür kurallara bağlanması gerektiğine dair de önerilerde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesidir. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak, toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekiyor. Bilim Kurulumuzun önerisindeki amaç virüsün yayılımını önlemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almaktır. Yani bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak, yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya dek varıyor; virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım, belki şehirlerin izole edilmesi gibi düşünülebilir. Özetle Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır, geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor, devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak."

"Tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracak"

"Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır." diyen Bakan Koca, ne kadar çok dikkat edilirse o kadar kısa sürede bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Koca, Bakanlığın bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edeceğini belirterek, mücadelede gönlünü ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

"Son 24 saatte, 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik"

Bakan Koca, hastalığa dair verilerin her gün Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayınlanacağını açıkladıklarını anımsatarak, yeni tip koronavirüsün güncel verilerinin yer aldığı tabloyu göstererek, şu bilgileri paylaştı:

"Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı, toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241'i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Şu an internet sayfamızda bu veriler yayınlanmış durumda. Bundan sonra her gün bu verileri oradan takip edebilirsiniz. Aziz milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA