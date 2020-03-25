Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.
25.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:20
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı."
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Kaynak: AA