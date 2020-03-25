Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı."

Kaynak: AA