Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını,...
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz.
11.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:44
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA