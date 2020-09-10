Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs aşısında Faz3 çalışmasına başlandı"
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Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs aşısında Faz3 çalışmasına başlandı"

Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs aşısında Faz3 çalışmasına başlandı" "Faz3 çalışmasına Türkiye'de de başlandı.

Sağlık Bakanı Koca:
10.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:13

Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs aşısında Faz3 çalışmasına başlandı"

"Faz3 çalışmasına Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu"

"Şu dönemde pandemi hastanesine ihtiyaç yok. Heybeliada'daki hastane kullanılabilir durumda değil. Pandemi hastanesi için gündeme geldi. Ama şu anda ilave hastaneye ihtiyaç yok"

"Bilim kurulumuz, zorunlu grip aşısı kimlere yapılır şeklinde bir çalışma yapıyor"

Kaynak: İHA

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