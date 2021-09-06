Sağlık Bakanı Koca, Konya'nın aşılamada "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu
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Sağlık Bakanı Koca, Konya'nın aşılamada "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Konya'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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Sağlık Bakanı Koca, Konya'nın aşılamada "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu - Haberler
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