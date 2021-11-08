Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini açıkladı

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, Konya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremden bir kişinin etkilendiğini belirten Koca, "Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." ifadesini kullandı.

Haberi Kaydet