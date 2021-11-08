Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini açıkladı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini duyurdu.

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, Konya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremden bir kişinin etkilendiğini belirten Koca, "Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

 Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title